MotoGP | classifica piloti aggiornata dopo GP Qatar 2024

(Di domenica 10 marzo 2024) A Lusail, In, Francesco Bagnaia vince il Gran Premio di apertura della stagionedi, conquistando il primo posto nellagenerale. Seconda posizione per Brad Binder, terza per Jorge Martin. Marc Marquez torna tra le prime file e conclude quarto, poi Enea Bastianini è quinto. Buona prestazione del rookie Pedro Acosta, che si spegne negli ultimi giriuna grande prestazione. Questa è lail primo fine settimana di motomondiale: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 31 pt Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 29 pt Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 28 pt Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 18 pt Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 15 pt Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 15 pt Alex Marquez ...

Moto2, risultati e highlights della gara del Qatar: vittoria di Lopez, trionfo Boscoscuro: Moto2: l'ordine d'arrivo del GP Qatar Classifica di Moto2 dopo la prima gara del Mondiale

MotoGP Qatar: Bagnaia vince dominando, Binder e Martin sul podio. Marquez 4°, Acosta show e poi crollo: PREGARA Il Mondiale MotoGP 2024 è cominciato nel segno di Jorge Martin che si è aggiudicato ieri la ... La classifica piloti è attualmente così composta: Pos. Pilota Moto Punti 1 Jorge MARTIN Ducati 12 ...

MotoGP, GP Qatar: la diretta LIVE della gara di Lusail: MotoGP, GP Qatar: la diretta LIVE della gara di Lusail: In corso su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW la prima gara dell'anno sul circuito del Qatar. Bagnaia, partito dalla seconda fila, al comando con Binder e Martin alle spalle.

Bagnaia show, vince la prima del mondiale MotoGP in Qatar partendo quinto: Binder 2°, Martin 3°: Bagnaia show, vince la prima del mondiale MotoGP in Qatar partendo quinto: Binder 2°, Martin 3°: Pecco Bagnaia vince la prima stagionale del mondiale di MotoGP in Qatar. Il pilota della Ducati arriva davanti a tutti al termine di una gara incredibile. Al secondo posto chiude Binder, Martin è ...

DIRETTA ONLINE - MotoGp, Gran Premio del Qatar: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara!: DIRETTA ONLINE - MotoGP, Gran Premio del Qatar: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara!: MotoGP, Gran Premio del Qatar: tutta la cronaca live, i tempi e le statistiche, dalle prove alla gara! Segui tutte le info sul Livescore di "Napoli Magazine", con le classifiche piloti e costruttori, ...