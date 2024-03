MotoGP | Bagnaia impone la propria legge e vince di forza il GP del Qatar! Marquez non strabilia

(Di domenica 10 marzo 2024) Dopo un avvio di weekend in sordina, Francescoritrova il potenziale evidenziato nei test invernali econ grande autorità il Gran Premio del2024, appuntamento inaugurale della nuova stagione per il Mondiale. Il campione iridato in carica, al 19° successo della carriera in top class, ha sfoderato una prestazione micidiale portandosi al comando della corsa durante il primo giro e conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi. “Pecco” ha imposto un ritmo davvero notevole, scappando via nella fase centrale di gara e mantenendo un gap di circa 1? sugli inseguitori di fatto fino al traguardo, aggiudicandosi il primo GP dell’anno e chiudendo il fine settimana di Lusail in vetta al Mondiale. Da applausi anche la prova del sudafricano Brad Binder, che replica il secondo posto della Sprint ...

