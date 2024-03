MotoGp | Bagnaia con Ducati vince Gp Qatar | buona la prima

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Peccoil Gp del, primo appuntamentonel Motomondiale 2024. Il pilota della, campione del mondo in carica, sul tracciato di Losail scatta dalla quinta posizione e trionfa precedendo di 1”329 la Ktm del sudafricano Brad Binder. Lo spagnolo Jorge Martin, vittorioso ieri nella gara sprint e partito dalla pole position, chiude al terzo posto in sella alla Pramac con un ritardo di 1”933 dal vincitore. L’iberico Marc Marquez, al primo Gp in sella allaGresini, si piazza quarto a 3”429 dae si lascia alle spalle laufficiale di Enea Bastanini, quinto a 5”153 dal campione del mondo. 1.31 punti 2. Binder 29 3. Martin 28 4. Marquez M. 18 5. Bastianini ...

