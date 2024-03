MotoGp | Bagnaia con Ducati vince Gp Qatar | buona la prima

(Di domenica 10 marzo 2024) Pubblicato il 10 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Peccoil Gp del, primo appuntamentonel Motomondiale 2024. Il pilota della, campione del mondo in carica, sul tracciato di Losail scatta dalla quinta posizione e trionfa precedendo di 1''329 la Ktm del sudafricano Brad Binder. Lo spagnolo Jorge Martin, vittorioso ieri nella gara sprint e partito dalla pole position, chiude al terzo posto in sella alla Pramac con un ritardo di 1''933 dal vincitore. L'iberico Marc Marquez, al primo Gp in sella allaGresini, si piazza quarto a 3''429 dae si lascia alle spalle laufficiale di Enea Bastanini, quinto a 5''153 dal campione del mondo. 1.31 punti 2. Binder 29 3. Martin 28 4. ...

MotoGp, in Qatar Bagnaia trionfa nella prima gara della stagione.: leggi anche MotoGp, Martin vince Sprint in Qatar e Bagnaia solo quarto. VIDEO FOTOGALLERY Ansa/Twitter/Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Pecco Bagnaia: dalle minimoto alle vittorie dei ...

La domenica Pecco e basta! Binder e Martin primi degli umani davanti a Marc Marquez: ...provato in ogni modo e andando a prendersi il primo posto nella classifica generale della MotoGP, e ... 'Ho provato a risparmiare un po' alla curva 3 - ha detto Martin nel retropodio con Bagnaia e Binder ...

le parole dei piloti: le parole dei piloti: Francesco Bagnaia inizia il 2024 come aveva chiuso la scorsa stagione: vincendo. Il campione del mondo trionfa in Qatar con la sua Ducati. Al termine della gara spiega ai microfoni MotoGp: "Lavoro in ...

Bagnaia: “Avrei fatto di tutto per essere in testa nel primo giro”: Bagnaia: “Avrei fatto di tutto per essere in testa nel primo giro”: Intervistato da Sky Sport MotoGp al termine della sua marcia trionfale in Qatar ... “La strategia era la stessa di ieri – ha spiegato Bagnaia – ma ieri non sono riuscito a ottenere un buono stacco ...

Bagnaia, che capolavoro: vittoria da fenomeno in Qatar: Bagnaia, che capolavoro: vittoria da fenomeno in Qatar: LUSAIL (QATAR) - Prima firma di Pecco Bagnaia sulla nuova stagione della MotoGp. In Qatar trionfo dell’italiano sulla sua Ducati dopo il quarto posto nella sprint di ieri. Parte quinto, si prende ...