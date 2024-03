Moto Gp | Bagnaia ricomincia con una vittoria La sua Ducati domina in Qatar

(Di domenica 10 marzo 2024) Nel cielo limpido dell’unica nuvola che si staglia sul circuito di Lusail è quella "Rossa" di Francesco Pecco. Il campione del mondo in carica si aggiudica la prima gara stagionale diGp in sella alla suaFactory, rispondendo subito all’amico e rivale Jorge Martin (Pramac), vincitore della Sprint Race e sul gradino più basso del podio in gara. Bissa il secondo...

Motomondiale, albo d'oro Gran Premio del Qatar e di Doha: ...(Kalex) SPA 2014 Losail Esteve Rabat (Kalex) SPA 2015 Losail Jonas Folger (Kalex) GER 2016 Losail Thomas Luthi (Kalex) SVI 2017 Losail Franco Morbidelli (Kalex) ITA 2018 Losail Francesco Bagnaia (...

Bagnaia, che capolavoro: vittoria da fenomeno in Qatar: LUSAIL (QATAR) - Prima firma di Pecco Bagnaia sulla nuova stagione della MotoGp. In Qatar trionfo dell'italiano sulla sua Ducati dopo il quarto posto nella sprint di ieri. Parte quinto, si prende subito la prima posizione e comanda dall'...

MotoGP Qatar, Bagnaia vince il primo Gran Premio della stagione: alle sue spalle Binder e Martin: MotoGP Qatar, Bagnaia vince il primo Gran Premio della stagione: alle sue spalle Binder e Martin: La KTM di Binder si è presa il secondo posto; sul podio Espargarò. Quarto posto per Pecco Bagnaia che nella giornata di oggi proverà a conquistare il primo Gran Premio del 2024. Al secondo giro, ...

MotoGP / Classifica Mondiale Piloti dopo il GP Qatar: MotoGP / Classifica Mondiale Piloti dopo il GP Qatar: Francesco Bagnaia si porta subito in testa al Mondiale 2024. Dopo il primo weekend completo di MotoGP, svolto in Qatar, il campione del mondo ha 31 punti in classifica, due in più di Brad Binder e tre ...

Bagnaia vince in Qatar davanti a Binder e Martin: Bagnaia vince in Qatar davanti a Binder e Martin: Quarto Marc Marquez, quinto Enea Bastianini.DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Francesco Bagnaia ha vinto il Gran Premio del Qatar, in scena sul tracciato ...