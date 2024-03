Moto 3 | risultati e ordine di arrivo GP Qatar 2024 | trionfa Alonso | quarto Rossi

(Di domenica 10 marzo 2024) Davidvince il primo appuntamento stagionale con la3: ecco ie l’didel GP del. Una gara scoppiettante a Lusail,in 33.19.778 il pilota colombiano, che precede Holgado e Furusato, e di conseguenza è anche il primo leader della classifica del Mondiale. Il migliore degli italiani è Riccardoche si piazza in quarta posizione, ecco di seguito la classifica di oggi al traguardo.GP3 1 80 D.33:19.778 2 96 D. Holgado +0.041 3 72 T. Furusato +0.143 4 54 R.+0.186 5 95 C. Veijer +0.338 6 82 S. Nepa +0.416 7 24 T. Suzuki +1.144 8 66 J. Kelso +9.465 9 48 ...

Volley A1/F: Cuneo cede 3 - 0 a Milano: Il terzo set invece è iniziato sotto il dominio delle meneghine, con un moto di orgoglio delle ... Le ragazze di Micoli però non mollano e difendono palla su palla raccogliendo i risultati e dopo uno ...

Volley A1F. Troppo forte Milano: finisce 3 - 0 per l'Allianz di Egonu, ma Cuneo è viva: Il terzo set invece è iniziato sotto il dominio delle meneghine, con un moto di orgoglio delle ... Le ragazze di Micoli però non mollano e difendono palla su palla raccogliendo i risultati e dopo uno ...

MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Qatar 2024: Viñales precede Bezzecchi, ottavo Bagnaia: MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Qatar 2024: Viñales precede Bezzecchi, ottavo Bagnaia: Il Motomondiale 2024 ha visto proseguire oggi, domenica 10 marzo, il fine settimana del GP del Qatar, con il consueto warm up che si è disputato sul circuito di Lusail, valido per la prima tappa del c ...

Moto2 GP del Qatar diretta da Losail LIVE: Moto2 GP del Qatar diretta da Losail LIVE: Il racconto in diretta del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto2. Si corre sul circuito di Losail. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 16.15 di domenica 10 marzo 20 ...

MotoGP | Marini: “Zarco e Mir fanno girare la Honda meglio di me”: MotoGP | Marini: “Zarco e Mir fanno girare la Honda meglio di me”: Quando alla fine dello scorso anno Luca Marini ha annunciato il passaggio in Honda, sapeva che avrebbe intrapreso un percorso complicato, fatto di duro lavoro e di poche soddisfazioni, almeno guardand ...