Russia, studente chiama il wi - fi "Gloria all'Ucraina": 10 giorni di carcere: ...dello studente sulla Prospettiva Lomonosovsky. Dopo aver individuato il proprietario del router, gli agenti hanno perquisito la sua stanza. Leggi Anche Russia divisa contro Russia imperiale: Mosca si ...

L'Europa e la vulnerabilità dinanzi alla propaganda russa: ... ha gettato luce sulla macchina propagandistica del Cremlino e su un giovane studente di ... che si occupa della pressione di Mosca sulla cultura, il mondo accademico e i think tank italiani. ...

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia: Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia: Un caso le parole del Papa: “Kiev abbia il coraggio della bandiera bianca”. Biden: “Trump riceve Orban alleato di Putin, cerca consenso di tutti i dittatori” ...

Russia, studente condannato per aver nominato la sua rete Wi-Fi con uno slogan pro-Kiev: Russia, studente condannato per aver nominato la sua rete Wi-Fi con uno slogan pro-Kiev: Uno studente russo, Oleg Tarasov, frequentante l’Università Statale di Mosca, ha ricevuto una condanna a dieci giorni di carcere. La sua colpa Aver nominato la sua rete wi-fi “Slava Ukraini” (“Gloria ...

Studente russo condannato a 10 giorni di carcere per aver chiamato la rete Wi-Fi "Gloria all'Ucraina": studente russo condannato a 10 giorni di carcere per aver chiamato la rete Wi-Fi "Gloria all'Ucraina": Oleg Tarasov, uno studente russo dell’Università Statale di Mosca, è stato recentemente condannato a dieci giorni di carcere per un gesto apparentemente innocuo: il nome che ha dato alla sua rete ...