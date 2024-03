Mosca | ' il Papa parla all' Occidente | non a Kiev'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024) Nel suo appello per i negoziati,Francesco non stando a, ma all', che usa l'Ucraina come "uno strumento" per le sue "ambizioni". Lo ha detto all'ANSA la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. "Per come la vedo io - ha sottolineato la portavoce - ilchiede all'di mettere da parte le sue ambizioni e ammettere che si è sbagliato". Quanto alla Russia, "noi non abbiamo mai bloccato i negoziati", ha affermato Zakharova.