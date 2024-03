Morto Frosinone | ipotesi spaccio droga

(Di domenica 10 marzo 2024) 9.00 Avviate le indagini per fare luce sull'agguato mortale avvenuto nel centro di. Prende corpo la pista che si sia trattato di un regolamento di conti tra due gruppi albanesi per il controllo delle piazze die della prostituzione. La polizia ha arrestato una albanese di 23 anni. Si cercano altre tre persone. Nell'agguato èun 20enne albanese colpito da un proiettile al collo.Altri tre sono feriti, uno è gravissimo.Quattro persone a bordo di un'auto gli hanno sparato contro mentre erano al bar.

