Morgan sogna di condurre Sanremo 2025 e si appella al maestro Muti | Condivida con me la direzione artistica

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 10 marzo 2024) «Lei è indubbiamente il più autorevole musicista italiano nel mondo», «le sto chiedendo di prendere in mano assieme a me ladel Festival di» . È il senso della lettera aperta chei ndirizza alRiccardodal magazine mowmag.com. «Non si spaventi, non si stranisca la prego. Se invece ha avuto una reazione piacevole ed è aperto a queste ipotesi può...