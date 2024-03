Genoa Monza , match valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Genoa Monza , valevole per la ... (Leggi)

Le parole di Raffaele Palladino , tecnico del Monza , dopo la vittoria in trasferta ottenuta dai brianzoli contro il Genoa Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo la vittoria ... (Leggi)

Monza corsaro al Ferraris, Genoa battuto per 3-2: Il Monza vince 3-2 contro il Genoa dopo la rimonta subita dai padroni di casa, decisiva la rete di Daniel Maldini che regala la decima vittoria stagionale a Raffaele Palladino. Nel prossimo turno i ...ilnordestquotidiano

Monza, Palladino: 'Maldini ha tutto per giocare in un grande club': L`allenatore del Monza Raffaele Palladino ha commentato così, a Sky Sport, la bellissima vittoria della sua squadra sul campo del Genoa, per 3-2: `Sorridevo perchè.calciomercato

Palladino spiazza: “Gol Dany Mota fa capire che l’allenatore non serve”: Il Monza batte il Genoa e sale al decimo posto in classifica. Dopo il 2-3 di Marassi Raffaele Palladino non può che essere contento dei suoi calciatori e della loro prestazione. Palladino (LaPresse) – ...calciomercato