Monza Maldini | «Qui mi sono sentito subito a casa»

(Di domenica 10 marzo 2024) Le parole di Daniel, attaccante del, dopo la vittoria in trasferta ottenuta dai brianzoli contro il Genoa Danieleha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro il Genoa. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «È stata una partita difficile, siamo passati in vantaggio e lorostati bravi a recuperarla grazie al pubblico dalla loro parte. Però siamo stati bravi anche noi a vincerla». RAPPORTO CON PALLADINO – «Il mister mi aiuta parlando, già questo mi sta aiutando molto». COME HA SUPERATO I PREGIUDIZI SUL SUO NOME – «Mi, quello è stato fondamentale. Il gruppo mi ha aiutato, il mister anche e ora sto bene». CHE OBIETTIVO SIDATI – ...

Genova, 9 marzo 2024 - All'interno di Genoa-Monza ci sono tantissime partite. La prima sembra premiare i padroni di casa, che partono forte ma poi in realtà va subito sotto di 2, quando a segnare ... (sport.quotidiano)

Finisce 2-3 Genoa - Monza , valevole per la 28esima giornata di Serie A. Allo stadio Luigi Ferraris il Monza si porta subito in vantaggio: prima, all'8', con Pessina su assist di Colpani, quindi Mota, ... (liberoquotidiano)

Genoa - Monza, D. Maldini: 'Felice per aver aiutato la squadra..': Daniel Maldini, decisivo da subentrato nella sfida del Luigi Ferraris per il Monza, ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky Sport "Siamo contentissimi di aver portato a casa una partita come ...monza-news

Sforbiciata di Mota Vitinha si sblocca, ma vince il Monza con Maldini | OneFootball: Gudmundsson si incarica della battuta e si fa ipnotizzare da Di Gregorio, ma ribadisce in rete la respinta del portiere del Monza firmando il suo decimo gol in Serie A in stagione. La pressione del ...onefootball

Genoa-Monza 2-3. I brianzoli conquistano tre punti preziosi a Marassi: Allo stadio Ferraris Genoa-Monza 2-3. I brianzoli conquistano tre punti sudatissimi a Marassi e si portano a quota 39 scavalcando il Torino.Partono bene i padroni di casa ma i brianzoli al primo tiro ...msn