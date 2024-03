MONZA – CIVITANOVA | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

(Di domenica 10 marzo 2024) Pubblicato il 10 Marzo, 2024 Da una settimana sono iniziati i Play-off scudetto di Superlega e anche oggi Rai Sport ci offre unadavvero incredibile e interessante, quella tra. Il 6 Marzo 2024 si è giocata Gara 1 dei quarti di finale di Play-Off scudetto trae proprioè riuscita a stupire tutti battendo con un convincente 3-1che giocava davanti al proprio pubblico.ha sicuramente fatto un grosso e importante passo in avanti, adesso che gioca in casa, potrà contare sul proprio tifo ed eventualmente allungare il margine di vantaggio proprio suportandosi sul 2-0. Attenzione ache nel corso degli anni, però, ha sempre ...

Ravenna torna a disputare la Junior League: Al termine di questi due gironi le due vincitrici accederanno alla final eight con sei formazioni di SuperLega, quattro delle quali " Monza, Trento, Padova e Civitanova - sono già qualificate di ...

Alle 18 gara2, diretta su RaiSport. Lube, c’è da pareggiare il conto. Oggi serve una magia a Monza: Alle 18 gara2, diretta su RaiSport. Lube, c’è da pareggiare il conto. Oggi serve una magia a MONZA: La Lube CIVITANOVA affronta MONZA nei playoff ispirandosi a Harry Potter. Zaytsev potrebbe tornare in campo. La vittoria è fondamentale per evitare l'eliminazione anticipata.

