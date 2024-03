Monterotondo | prende l’auto in prestito e non la restituisce | nei guai 22enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 10 marzo 2024) I Carabinieri della Compagnia dinel corso di un’attività svolta la scorsa notte tra i Comuni di Palombara Sabina e Fiano Romano hanno arrestato un uomo e ne hanno denunciati altri due trovati in possesso di alcune dosi di cocaina. I Carabinierihanno arrestato un uomo e ne hanno denunciati altre tre – ilcorrieredellacitta.comGli uomini dell’Arma hanno rintracciato e arrestato un cittadino della provincia di Roma sottoponendolo agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in esecuzione ad un decreto di carcerazione emesso dalla Procura di Roma. Due uomini sono stati beccati con diverse dosi di cocaina Durante il servizio di controllo del territorio, volto a prevenire e reprimere gli illeciti, i militari hanno anche denunciato due cittadini albanesi, un 36enne trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, materiali ...