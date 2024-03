Monete rare da 1 centesimo | una così vale oltre 100 000 euro

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di domenica 10 marzo 2024) Non tutte leda 1sono uguali. Alcune possonore molto più del loro valore nominale. È il caso di una rara moneta da 1del 2002 coniata dalla Zecca di Roma, che puòre fino a 130.000. Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Come riconoscere la moneta rara in questione: La moneta rara da 1del 2002 è un exploit assoluto, e presenta alcune caratteristiche distintive: Errore di conio: La moneta presenta un errore di conio noto come “doppia impronta”. Questo significa che l’immagine della facciata anteriore è stata impressa due volte sulla moneta, una volta in modo normale e un’altra volta sul verso rovesciato. R: La lettera “R” nella scritta “Repubblica Italiana” è più piccola del normale. Stella: La stella nella ...