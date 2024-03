Mondiali di Vela 49erFX | Germani e Bertuzzi conquistano il bronzo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 10 marzo 2024) Lanzarote, 10 marzo 2024 – Una giornata da ricordare per l’Italia per la coppia dellaformata da Janae Giorgia. Aidia Lanzarote, le Azzurre salgono per la prima volta in carriera sul podio, nella classe. Con in tasca già la qualificazione olimpica per Parigi, le Atlete Tricolori sono state le protagoniste assolute della settimana di gare e in Medal Race. Erano terze alla vigilia dell’ultima gara e hanno mantenuto la posizione acquisita. Brilla allora la medaglia diottenuta: “Siamo estremamente felici di aver conquistato il terzo posto. Ancora stentiamo a crederci completamente. Nonostante una settimana impegnativa, siamo riuscite ad affrontarla con determinazione. Ora, è tempo di imparare dai piccoli errori commessi ...