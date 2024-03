Mondiale per club | per l’avvocato Spallone l’anno di squalifica potrebbe escludere la Juventus

(Di domenica 10 marzo 2024)per, peril Napoli ha margini per fare ricorso anti-Juve.Giorgioha attirato attenzione col suo tweet sul Napoli chefare causa alla Fifa nel caso in cui non riuscisse a conquistare sul campo ilper. Tuttosport (giornale di chiara fede juventina) lo ha sentito. Regolamento di qualificazione a: vittoria o miglior ranking nella max competizione confederale periodo 2020/2024 L’esclusione per 1 anno del 2020/2024 da tutte le competizioni di una confederazione può configurare causa preclusiva di accesso a qualificazione #FIFA — Giorgio(@Giorgio) March 9, ...

Il presidente del Napoli , stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe stanziato un premio di 10 milioni di euro per la squadra in caso di qualificazione al prossimo Mondiale per ... (terzotemponapoli)

Spuntano nuovi aggiornamenti circa la situazione Napoli- Mondiale per Club . In particolare, ecco giungere le news sul maxi premio promesso da De Laurentiis alla squadra in caso di ... (spazionapoli)

De Laurentiis vuole portare avanti la battaglia contro la Juve per estrometterla dal Mondiale per Club , ma ci sono diversi dubbi De Laurentiis vuole portare avanti la battaglia contro la Juve per ... (calcionews24)

Mondiale per Club Juve, De Laurentiis punta su quello per estrometterla: De Laurentiis vuole portare avanti la battaglia contro la Juve per estrometterla dal Mondiale per Club, ma ci sono diversi dubbi De Laurentiis vuole portare avanti la battaglia contro la Juve per ...calcionews24