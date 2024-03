Mondiale per Club | De Laurentiis attacca la Juve | Ricorso per l’esclusione

(Di domenica 10 marzo 2024) Nervi tesi in casa Napoli dopo il pareggio con il Torino di Ivan Juric, che rischia di compromettere in modo definitivo la qualificazione alla prossima Champions League. Il Napoli, infatti, nelle ultime ore sembrerebbe aver posto la propria attenzione esclusivamente sulla sfida contro il Barcellona di Xavi, prevista per martedì 12 marzo, che potrebbe garantire L'articolo proviene da Il Difforme.

Gaza, "Egitto in contatto con Hamas e Israele per ripresa negoziati": "L'Organizzazione mondiale della sanità e i partner hanno completato ieri una missione negli ... Tedros Adhanom Ghebreyesus, confermando la consegna di "articoli di ortopedia" per "150 pazienti e 13.

Matteo Manassero torna al successo nel massimo circuito europeo dopo 11 anni: suo il Jonsson Workwear Open: ... 6 mesi e 5 giorni; all'epoca arrivò fino a n.25 del ranking mondiale. Dopo i primati, ha smarrito ... Quindi, ha riconquistato la "carta" piena per giocare sul DP World Tour 2024. E ora è tornato a ...

Barcellona-Napoli, diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming: Barcellona-Napoli, diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming: Dopo l'1-1 del Maradona, il Napoli sfiderà martedì il Barcellona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Classifica Mondiale Moto2 2024: punteggi e distacchi: Classifica Mondiale Moto2 2024: punteggi e distacchi: Il Mondiale Moto2 2024 è scattato domenica 10 marzo con la disputa del GP del Qatar, prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della categori ...