Monaco | “Sonego paga alcune cose | ma il doppio con Sinner…Per Musetti è Rune il vero test”

(Di domenica 10 marzo 2024) Impazza il torneo di Indian Wells, ormai entrato negli ottavi di finale. Nel consueto appuntamento di TennisMania sul canale Youtube di OA Sport, condotto da Dario Puppo, è ospite Guidodi Eurosport che si è espresso a 360° sul panorama azzurro. Il primo argomento sviscerato è quello di Lorenzo, ko contro Cameron Norrie: “Diciamo che dalla stagione clamorosa in cui arrivò in semifinale a Roma, ho avuto sempre il timore che quel tipo di ranking fosse un po’ sopra il suo livello. Un po’ per qualche problemino al rovescio, ma anche nell’utilizzo del servizio. Nel 2022 è stato ha avuto una stagione bruttina vincendo un torneo a fine anno, lo scorso anno si è stabilizzato, ha vinto le sue partite, ma quando arrivavano le sfide decisive, come con Khachanov al Roland Garros, non riusciva a fare il passo in avanti. Non so dire se è più per suoi ...