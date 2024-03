Mobilità | 30 CFU con prova finale per avere il titolo che consente di chiedere passaggio di ruolo In quanti lo ottengono ogni anno

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 10 marzo 2024) Percorsi abilitanti da 30 CFU per docenti già in possesso di abilitazione, anche per altro grado o classe di concorso (o specializzazione sostegno): sono previsti dall'art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 e gli unici che in queste settimane sono stati avviati da alcune Università che hricevuto l'accreditamento previsto. Obiettivo: l'abilitazione per riildi cattedra o, la cosiddettaprofessionale. L'abilitazione è comunqueche permette la partecipazione ai concorsi. L'articolo .