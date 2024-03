(Di domenica 10 marzo 2024) Tel Aviv, 10 mar. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti inviano unaper il supporto logistico con "le prime attrezzature per realizzare unper la consegna di fornituree vitali" alla Striscia di. Il Centcom ha confermato nelle ultime ore via X che "ladell'Esercito Usa 'Generale Frank S. Besson'" è "partita dalla base Langley-Eustis in rotta verso il Mediterraneo orientale, meno di 36 ore dopo che il presidente Biden ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero fornito assistenzaa avia mare".

Mo: molo temporaneo per aiuti umanitari, nave militare Usa diretta a Gaza: Tel Aviv, 10 mar. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti inviano una nave per il supporto logistico con “le prime attrezzature per realizzare un molo temporaneo per la consegna di forniture umanitarie vitali” ...ilsannioquotidiano

Le bombe mietono decine di vittime. Gaza attende l’Open Arms: Ciò in attesa della realizzazione del «molo temporaneo» che metteranno insieme, come il Lego, un migliaio di soldati americani per ordine di Joe Biden. Le Nazioni unite sono deluse da queste «consegne ...ilmanifesto

Gaza affronta la crisi alimentare tra aiuti umanitari e ostacoli: La Striscia di Gaza è attualmente al centro dell'attenzione dei media mondiali a causa della crisi alimentare che la affligge. Funzionari dell'amministrazione Biden hanno definito la situazione 'intol ...informazione