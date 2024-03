Mirko e Perla | la previsione dell’ex concorrente | “Fuori dal GF si sposeranno!”

(Di domenica 10 marzo 2024) Fiordaliso, ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, ha svelato il suo punto di vista in merito alla storia d’amore traVatiero eBrunetti. “si!”, ladi Fiordaliso Loro due sono innamorati. Si vede lontano tre chilometri. Dei momenti è innamorato più lui, dei momenti è innamorata più lei, però questa è un po’ la vita. Adesso lei è dentro la Casa e più di tanto non si può esprimere. Io prima di uscire ho anche detto ache lui le chiederà di sposarla. Appena smetterà questo clamore delle telecamere, di tutto, secondo me loro due si. È tutto un fraintendimento davanti a queste telecamere. Uno dice una cosa, daun altro ne ...

Grande Fratello, parla la sorella di Perla Vatiero: "Alessio Falsone è un pagliaccio": Loana Vatiero , intervistata da Fanpage , ha detto la sua sul percorso di Alessio Falsone al Grande Fratello e dei sentimenti di Mirko Brunetti nei confronti della sorella Perla . Parlando di ciò che ha dichiarato recentemente Alfonso Signorini , la sorella di Perla ha dichiarato: Loana ha parlato anche del percorso della ...

Grande Fratello, Alessio su Perla 'Di lei non mi frega un caz*o' e bacia Anita: Questo codice è stato usato da Perla per parlare di Alessio e Mirko con Greta e Sergio . " Io non c'entro niente con quella discussione" ha detto Alessio "Secondo me Sergio, che è un gentleman, ...

Alessio Falsone parla di Anita: “Magari fuori da qui sarò pieno di fig* e non mi andrà di…” – VIDEO: Alessio Falsone parla di Anita: “Magari fuori da qui sarò pieno di fig* e non mi andrà di…” – VIDEO: Alessio Falsone parla di Anita: “Magari fuori da qui sarò pieno di fig* e non mi andrà di…”, i primi dubbi nella Casa del GF, il video.

Perla Vatiero ha compiuto una nuova gaffe confondendo la ‘foga’ con la ‘foca’ e Beatrice Luzzi l’ha subito corretta: Perla Vatiero ha compiuto una nuova gaffe confondendo la ‘foga’ con la ‘foca’ e Beatrice Luzzi l’ha subito corretta: Perla Vatiero ha compiuto una nuova gaffe confondendo la 'foga' con la 'foca' e Beatrice Luzzi l'ha subito corretta ...

Grande Fratello, parla la sorella di Perla: “Io e Mirko ci siamo parlati e…”: Grande Fratello, parla la sorella di Perla: “Io e Mirko ci siamo parlati e…”: In una recente intervista, la sorella della concorrente del Grande Fratello Perla Vatiero ha detto la sua su Mirko Brunetti. Di recente la sorella della concorrente del Grande Fratello Perla Vatiero è ...