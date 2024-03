Milano | finge di volerla assumere come modella | poi la perseguita per mesi | arrestato lo stalker di una studentessa 19enne

(Di domenica 10 marzo 2024) Un uomo di 36 anni, originario del Belgio ma fintosi italiano, è statoin flagranza di reato per stalking ai danni di unastraniera di 19 anni. Succede a, dove la ragazza si trova momentaneamente per seguire un corso di moda. Tutto è iniziato lo scorso settembre quando i due si sono conosciuti durante un evento alla Fashion Week, la settimana della moda che ogni anno viene organizzata nel capoluogo lombardo. In quell’occasione lui le ha proposto un lavoro. Entusiasta, lei ha accettato. Quando, però, i due si sono incontrati per conoscersi meglio, laha da subito capito che qualcosa non andava: «Non ha mai parlato di lavoro, le sue intenzioni erano altre. Gli ho detto che non ero interessata a una relazione. Ho notato in lui una reazione ...

