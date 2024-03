Milan | Zirkzee strizza l’occhio | Theo Hernandez e Leao nella sua top 11

Gli 'Annales' di Simone Inzaghi: Difficile che possa battere il record di Capello di soli 15 nel campionato Milan del 93/94 che, ... solo un errore di appoggio di Thuram permette a Zirkzee il peggiore dei suoi, dal mio punto di vista ...

L'Inter espugna anche Bologna e corre verso lo scudetto. Oggi Juve, Atalanta, Milan e Roma in campo per la Champions: ...corsa al secondo posto che vedrà protagonisti i bianconeri (a Torino contro Gasperini) e il Milan ... ma Sommer è stato attentissimo come sempre (in particolare su Zirkzee) e lo 0 - 1 è rimasto tale. ...

No a Zirkzee: il preferito del Milan è un altro: No a Zirkzee: il preferito del Milan è un altro: In casa Milan cambiate le gerarchie per il nuovo bomber: altro che Zirkzee, il preferito è un altro centravanti ...

Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo silura: “A giugno te ne vai”. Scoppia il caso a Milanello: Calciomercato Milan, Ibrahimovic lo silura: “A giugno te ne vai”. Scoppia il caso a Milanello: Calciomercato Milan – Luka Jovic guiderà l’attacco dei rossoneri oggi contro l’Empoli ma il futuro a Milanello del bomber serbo arrivato l’estate scorsa a titolo gratuito dalla Fiorentina continua ad ...

