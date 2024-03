Milan | Stefano Pioli critico | abbiamo fatto fatica…

(Di domenica 10 marzo 2024) Contro l’Empoli ilha fatto molto fatica ma è riuscito a vincere: le parole dell’allenatore rossoneroQuella contro l’Empoli per ilè stata una partita complessa e combattuta, vinta soltanto per 1-0 grazie alla rete di Pulisic sul finale di primo tempo. Nonostante una prestazione non pienamente convincente, i rossoneri possono esultare per via della porta inviolata. Dopo le due reti subite in Europa League da uno Slavia Praga in 10 uomini, infatti, la difesa comincia finalmente a mandare segnali positivi. Al termine della partita l’allenatore delè intervenuto ai microfoni di Dazn: Tutte le squadre nel girone di ritorno avranno un passaggio fondamentale, non soltanto il. Abbiamo fatto solamente un ...

