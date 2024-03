Milan Pulisic | «Mi sento al massimo della forma Insulti? Dicano pure»

(Di domenica 10 marzo 2024) Le parole di Christian, trequartista del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro l’Empoli Christianha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro l’Empoli. Di seguito le sue parole. MIGLIOR VERSIONE DI SE STESSO – «Penso di sì,fiducia da parte dello staff, del mister,squadra. Sono in una delle migliori formemia carriera, voglio continuare in questo modo».DOPO LA LAZIO – «Le persone possono dire quello che vogliono, io in quel momento non ho sentito nulla. Io ho fatto tutto nel modo più corretto possibile». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24.COM

Il Milan batte di misura l'Empoli, la decide Pulisic: MILANO - Il Milan non brilla ma porta a casa i tre punti contro l'Empoli grazie a una vittoria di misura (1 - 0 per i rossoneri al Meazza). E' Pulisic a decidere il match sul finale del primo tempo, grazie a un ...

Milan - Empoli 1 - 0, gol di Pulisic e rossoneri secondi: Il Milan parte col piede sull'acceleratore e prova a sfondare al 5': Pulisic conclude, Caprile respinge. Gli uomini di Pioli, con Bennacer ispiratore della manovra, provano a tenere i ritmi alti ...

Milan, fattore Pulisic: l’americano manda al tappeto l’Empoli e raggiunge quota dieci gol in stagione: Milan, fattore Pulisic: l’americano manda al tappeto l’Empoli e raggiunge quota dieci gol in stagione: Christian Pulisic è sempre più un fattore in casa Milan. Il calciatore americano ha raggiunto quota dieci reti in stagione, risultando decisivo anche oggi 10 marzo 2024 nell’ultima sfida vinta dai ...

Pioli a Dazn: “Settimana importante per il nostro futuro, vittoria che fa bene”: Pioli a Dazn: “Settimana importante per il nostro futuro, vittoria che fa bene”: Pulisic Negli ultimi 7/8 anni non ha mai giocato così tanto. Giocatore top, lo stiamo gestendo bene. Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani ...

Il Milan batte di misura l’Empoli, la decide Pulisic: Il Milan batte di misura l’Empoli, la decide Pulisic: MilanO (ITALPRESS) – Il Milan non brilla ma porta a casa i tre punti contro l’Empoli grazie a una vittoria di misura (1-0 per i rossoneri al Meazza). E’ Pulisic a decidere il match sul finale del ...