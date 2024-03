Milan | Pulisic è più importante anche di Leao | i numeri di una stagione super

Milan Pulisic: "Mi sento al massimo della forma. Insulti Dicano pure": Le parole di Christian Pulisic, trequartista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro l'Empoli Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l'Empoli. Di seguito le sue ...

Il Milan batte di misura l'Empoli, la decide Pulisic: MILANO - Il Milan non brilla ma porta a casa i tre punti contro l'Empoli grazie a una vittoria di misura (1 - 0 per i rossoneri al Meazza). E' Pulisic a decidere il match sul finale del primo tempo, grazie a un ...

Pioli: "Il futuro È incerto per tutti, al Milan sto vivendo qualcosa di eccezionale": Pioli: "Il futuro È incerto per tutti, al Milan sto vivendo qualcosa di eccezionale": Non è un Milan che incanta, okay, ma intanto questa è la seconda ... Ma abbiamo lavorato tanto come squadra, e stretto i denti: sono sicuramente buoni segnali. Pulisic Negli ultimi 7-8 anni non ha ...

Pioli elogia Okafor e pensa allo Slavia: “È fondamentale”: Pioli elogia Okafor e pensa allo Slavia: “È fondamentale”: Pioli ha parlato al termine di Milan-Empoli, partita vinta uno a zero grazie al decimo gol stagionale di Pulisic Il Milan, dopo la vittoria nell’andata degli ottavi di Europa League, era chiamato a ...

Pulisic in stato di grazia: mai così decisivo come con il Milan: Pulisic in stato di grazia: mai così decisivo come con il Milan: Christian Pulisic sempre più determinante con la maglia del Milan. La statistica dice tutto sulla stagione dell'americano in rossonero.