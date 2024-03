Milan | Pioli | “Pulisic può giocare ovunque All’inizio pensavamo che…”

Corto muso: Allegri No, c'è un nuovo specialista dell'1 - 0: Corto muso: la vittoria per 1 - 0 non è opiù la specialità di Massimiliano Allegri: c'è una squadra che ha vinto di più con questo risultato Come riportato da Opta, Stefano Pioli, con la vittoria di oggi a San Siro per 1 - 0 contro l'Empoli, il tecnico rossonero ha superato momentaneamente Massimiliano Allegri in una particolare classifica molto cara al ...

Il Milan batte di misura l'Empoli, la decide Pulisic: MILANO " Il Milan non brilla ma porta a casa i tre punti contro l'Empoli grazie a una vittoria di misura (1 - 0 ... Per la squadra di Stefano Pioli arrivano così tre punti fondamentali nella corsa ...

Capuano: "Difficile aspettarsi di più dal Milan. Proiezione punti a fine campionato...": Capuano: "Difficile aspettarsi di più dal Milan. Proiezione punti a fine campionato...": Partita complessivamente piatta, ma con la qualificazione alla prossima Champions di fatto acquisita è difficile aspettarsi di più dal finale di campionato della squadra di #Pioli. #MilanEmpoli.

L’ultima occasione di Jovic al Milan: tra rinnovo e svolta: L’ultima occasione di Jovic al Milan: tra rinnovo e svolta: La recente vittoria del Milan contro l’Empoli, sigillata da un gol di Christian Pulisic, ha fornito un importante slancio alla squadra di Stefano Pioli nella corsa per un posto in Champions League. In ...