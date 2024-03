Milan | Pioli come Ancelotti | eguagliato il record di punti

Calcio: Serie A. Pioli 'Iniziata bene una settimana fondamentale': Queste le parole di Stefano Pioli, al termine della gara vinta dal "suo" Milan, per 1 - 0, sull'Empoli. "Fossimo riusciti a raddoppiare nel secondo tempo avremmo sofferto un po' meno, ma abbiamo ...

Pioli: Lo Slavia vorrà fare gara della vita ma magari la facciamo noi - Top News: ... nessun gol preso, un'altra vittoria in cantiere ma il Milan che ha battuto l'Empoli di misura su ... Pioli spiega a Dazn: 'Potevamo soffrire di meno ma abbiamo lavorato tanto come squadra, ho visto ...

Milan, Pioli: "Settimana importante per la stagione. Futuro È incerto per tutti": Milan, Pioli: "Settimana importante per la stagione. Futuro È incerto per tutti": Grazie alla rete di Pulisic sul finale del primo tempo il Milan ha battuto 1-0 l' Empoli, vincendo così una partita difficile e sofferta. Al termine della partita l'allenatore rossonero Stefano Pioli ...

Pioli: "Il futuro È incerto per tutti, al Milan sto vivendo qualcosa di eccezionale": Pioli: "Il futuro È incerto per tutti, al Milan sto vivendo qualcosa di eccezionale": Non è un Milan che incanta, okay, ma intanto questa è la seconda partita di fila in campionato a porta inviolata. Un ottimo genere di conforto. A fine gara Pioli è soddisfatto anche perché ha potuto ...

Pulisic torna su Lazio-Milan: "Nulla da rimproverarmi. Non avevo...": Pulisic torna su Lazio-Milan: "Nulla da rimproverarmi. Non avevo...": Christian Pulisic decide con un suo gol il match contro l'Empoli e consegna i tre punti a Pioli. Al termine della partita, l'attaccante statunitense ha parlato ai microfoni di DAZN ...