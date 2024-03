(Di domenica 10 marzo 2024) Troppi rischi, qualche fischio e la sensazione di non essere ancora guariti. Ildi Stefano, dopo aver battuto 4-2 lo Slavia Praga (rimasto in 10) a San Siro nell’andata degli ottavi di Europa League, si rituffa sul campionato per sfidare tra le mura amiche il sorprendentedi Davide Nicola, reduce dalla prima sconfitta del 2024 contro il Cagliari. Dopo una serie di cinque trasferte consecutive senza successi in Serie A, la squadra toscana ha vinto le due più recenti, contro Salernitana e Sassuolo, e cerca altre indicazioni confortanti ao. Con il tecnico di Luserna San Giovanni, l’ha trovato solidità e compattezza, ma anche soffensivi con l’ex M’Baye Niang pronto a partire titolare al fianco di Nicolò ...

stadio del Milan . Nell’iter per la costruzione del nuovo impianto a San Donato , come scrive 'Tuttosport', ecco la richiesta di un referendum (Leggi)

stadio del Milan . Nell’iter per la costruzione del nuovo impianto a San Donato , come scrive 'Tuttosport', ecco la richiesta di un referendum (Leggi)

Riguardo al nuovo Stadio , il Milan ha deciso di puntare su San Donato come prima opzione, ma c’è un ostacolo. Ecco quale In casa Milan continua a essere di grande attualità il tema Stadio . La ... (Leggi)

Il Milan starebbe facendo i primi passi in direzione della creazione di un Under 23, ma al momento ci sarebbe un ostacolo importante ... (Leggi)

Milan, ostacolo Empoli: Pioli vicino a superare i 350 punti sulla panchina rossonera: Troppi rischi, qualche fischio e la sensazione di non essere ancora guariti. Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver battuto 4-2 lo Slavia Praga (rimasto in 10) a San Siro nell’andata degli ottavi di ...sportface

Bookies - Nessun ostacolo tra l'Inter e lo scudetto. Il Napoli ha ucciso la corsa della Juve, ora a 50,00: Non hanno dubbi i boomakers: la sconfitta di ieri sera della Juventus in casa del Napoli ha definitivamente scritto la parola fine al campionato di Serie A. Dopo il ...fcinternews

Milan-Empoli, Nicola in conferenza: “Recuperiamo tre giocatori. Leao Non dipendono da lui”: Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa per presentare per Milan-Empoli. Focus importanti dell’allenatore sugli infortuni e sul rossonero Leao. L’Empoli di Davide Nicola si prepara ad un test i ...calcioinpillole