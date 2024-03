Milan | Kalulu si lascia andare sui social | “Mi siete mancati tutti”

(Di domenica 10 marzo 2024) Pierre, difensore del, ha festeggiato suiil suo ritorno in campo dopo la vittoria con l'Empoli

Milan - Empoli 1 - 0: Partita di scacchi: Il Milan cerca di fare gioco ma sbaglia quasi sempre l'ultimo passaggio . L'Empoli è veramente poca ... al sessantadueesimo, poi Pierre Kalulu per Tomori (che non si vedeva in campo da troppo tempo) al ...

Milan vs Empoli 1 - 0. Gol di Pulisic: MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (52' Kalulu), Hernandez; Bennacer, Reijnders (53' Musah); Pulisic (53' Chukwueze), Loftus - Cheek, Okafor (90' Adli); Jovic (72' Giroud). A ...

Koopmeiners frena la Juventus: Milan al secondo posto nel segno di Pulisic: Koopmeiners frena la Juventus: Milan al secondo posto nel segno di Pulisic: Non riesce alla Juventus il controsorpasso sul Milan che oggi l'ha scavalcata al secondo posto: pari combattuto contro l'Atalanta ospite a Torino, 2-2 il finale. La Dea invece aggancia la Roma a 47 pu ...

Visualizza questo post su Instagram: Visualizza questo post su Instagram: Il difensore francese classe 2000, intervenuto sui propri profili social, ha dedicato un bellissimo e toccante messaggio ai tifosi del Milan. Kalulu potrà essere molto utile a Pioli nel finale di ...

Il Milan batte l'Empoli 1-0 nel segno di Pulisic: gol convalidato al Var, ma che fatica: Il Milan batte l'Empoli 1-0 nel segno di Pulisic: gol convalidato al Var, ma che fatica: Il Milan festeggia la seconda vittoria di fila in campionato ... Rientra, invece, dopo quasi cinque mesi Kalulu.