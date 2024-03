Milan | Il Giornale | le due verità di Zlatan Ibrahimovic sul futuro di Pioli…

(Di domenica 10 marzo 2024), il futuro di Stefano Pioli è ancora da scrivere:inciderà tanto nella scelta e dovrà mettere da parte il cuore… Ilsi prepara a scendere in campo contro l’Empoli nella gara valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A. Una partita che può sembrare con poche insidie, ma in realtà è di estrema importanza. Sì, perché con una vittoria, si potrebbe sperare nel passo falso della Juventus contro l’Atalanta, per agganciare il secondo posto e superare i bianconeri. Arrivare secondi alla fine del campionato è, infatti, un obiettivo da centrare per Stefano Pioli, se vorrà provare a guadagnarsi la riconferma sulla panchina rossonera, anche arrivando in fondo all’Europa League. Il futuro del tecnico emiliano passa, quindi, da queste ultime giornate di Serie A. Poi a fine stagione ci si ...

