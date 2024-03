Milan-Empoli | Pulisic | “Sento la fiducia dell’ambiente Gol fortunato …”

Al Milan basta Pulisic, Empoli battuto 1 - 0: Al Milan basta il gol di Pulisic per battere l'Empoli e guadagnare tre punti importanti per la cosa al secondo posto. La squadra di Pioli sale a quota 59 e si prende momentaneamente la seconda piazza in ...

Milan - Empoli 1 - 0 pagelle: Pulisic ringrazia Okafor e il VAR, male Pezzella e Ismajli: Clicca qui per rivivere tutti i momenti salienti di Milan - Empoli Milan, cosa ha funzionato. Pioli può essere soddisfatto della prova dei due esterni, con Okafor che non ha fatto rimpiangere troppo ...

MILAN - Pulisic: "Penso di essere nella mia forma migliore, con lo Slavia dobbiamo essere più solidi": Milan - Pulisic: "Penso di essere nella mia forma migliore, con lo Slavia dobbiamo essere più solidi": Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la vittoria contro l'Empoli: "E' una bella sensazione, sia i tre punti che il gol, anche se è stato un po' ...

Milan Empoli, Pioli arrabbiato con questo rossonero! Ecco cosa gli ha chiesto di fare dopo pochi minuti: Milan Empoli, Pioli arrabbiato con questo rossonero! Ecco cosa gli ha chiesto di fare dopo pochi minuti: Milan Empoli, Pioli arrabbiato con questo rossonero! Ecco cosa gli ha chiesto di fare dopo pochi minuti dall’inizio del match Dopo pochi minuti, Pioli ha già dato alcune indicazioni ai suoi giocatori ...

Basta Pulisic: il Milan stende l’Empoli. Colpo grosso dell'Hellas Verona a Lecce: Basta Pulisic: il Milan stende l’Empoli. Colpo grosso dell'Hellas Verona a Lecce: Al Milan basta la rete di Pulisic nel primo tempo per prendersi i tre punti. Prestazione non trascendentale per la formazione di Pioli, che tuttavia non ha sofferto quasi mai un Empoli che ha mostrato ...