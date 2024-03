Milan-Empoli | Pioli | “Bene Okafor Sulle parole di Scaroni dico che …”

Il Milan stende l' Empoli e si porta al secondo posto: basta un gol di Pulisic: Il Milan batte a San Siro l' Empoli per 1 - 0 nella sfida valida per il 28° turno di Serie A . La squadra di Pioli ritrova il secondo posto in classifica, scavalcando di due lunghezze la Juventus che ...

Pioli e la frase sul suo futuro al Milan: 'Futuro incerto per tutti, ma...': Stefano Pioli ha parlato al termine di Milan - Empoli 1 - 0 al microfono di DAZN : "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Abbiamo disputato un buonissimo primo tempo in cui abbiamo creato tanto. Nella ripresa siamo stati bravi a ...

Milan-Empoli 1-0: azzurri ko, ai rossoneri basta Pulisic: Milan-Empoli 1-0: azzurri ko, ai rossoneri basta Pulisic: Milan-Empoli: la cronaca Al 5' Pulisic va al tiro, Caprile è attento e si rifugia in angolo. Un minuto più tardi Bennacer prova a innescare Okafor ma il portiere azzurro è attento e sventa il pericolo ...

