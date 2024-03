Milan Empoli | Fazzini | «Abbiamo preparato benissimo la partita»

(Di domenica 10 marzo 2024) Jacopo, centrocampista dell’, ha parlato della sfida contro ildi Serie A a San SIro. Ecco le sue parole Jacopo, centrocampista dell’, ha parlato della sfida contro ildi campionato. Ecco le sue parole nel preai microfoni di DAZN .– «Sappiamo che ilè una squadra molto forte, hanno le carte in regola per metterci in difficoltà.lanel migliore dei modi e vedremo come andrà a finire».

(Diretta) Milan - Empoli, Pioli riprova il turnover, dentro Jovic e Okafor: Okafor non è in fuorigioco! GOOOL del Milan ! Ha segnato Christian Pulisic! Milan - Empoli 1 - 0 41': Okafor si prende il fondo palla in mezzo per Pulisic che calcia in porta e batte Caprile. ...

Serie A, Lecce - Verona 0 - 1. Ora in campo Milan - Empoli 1 - 0. DIRETTA: Il tabellino di Milan - Empoli 1 - 0. LIVE Gol: 40' Pulisic MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus - Cheek, Okafor; Jovic. ...

Moviola Milan-Empoli: l’episodio chiave del match: Moviola Milan-Empoli: l’episodio chiave del match: L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata della Serie A 2023/24: moviola Milan-Empoli L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Empoli, valido per la 26ª giornata ...

Milan-Empoli 1-0: Pulisic la sblocca con la deviazione di Luperto | OneFootball: Milan-Empoli 1-0: Pulisic la sblocca con la deviazione di Luperto | OneFootball: Al 40' il Milan la sblocca: Okafor affonda a sinistra e mette palla a rimorchio per Pulisic. Il tiro dell’americano è impreciso ma la sfera viene deviata da Luperto insaccandosi alle spalle di Caprile ...

Dai mugugni agli applausi: San Siro protagonista di Milan-Empoli: Dai mugugni agli applausi: San Siro protagonista di Milan-Empoli: Ecco cosa è successo nel corso del primo tempo di Milan-Empoli, match valevole per la ventottesima giornata di Serie A Dopo un avvio positivo, il Milan, come è successo in altre circostanze ...