Milan-Empoli 1-0 | Pioli | “Mio futuro incerto | spero che questa esperienza possa durare a lungo”

(Di domenica 10 marzo 2024) “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, in cui abbiamo creato tanto. Nella ripresa non siamo stati tanto brillanti ma siamo riusciti a gestire bene. È una vittoria importante”. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, dopo la vittoria contro l’: “Fossimo riusciti a raddoppiare nel secondo tempo avremmo sofferto un po’ meno, ma abbiamo lavorato tanto come squadra e stretto i denti con alcuni giocatori scesi in campo giovedì.è una settimana fondamentale per il nostro finale di stagione e partire con una vittoria è un fattore positivo. Pulisic non ha mai giocato così tanto negli ultimi anni. È un giocatore disponibile e tanto intelligente, lo stiamo gestendo bene. Ci sta dando anche intensità e qualità. Anche Okafor è stato molto bravo negli uno contro uno. Poteva essere un po’ più bravo ad ...

