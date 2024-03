Milan-Empoli 1-0 | gol di Pulisic e rossoneri secondi

(Di domenica 10 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilbatte l’1-0 oggi nel match in calendario per la 28esima giornata della Serie A. Il gol diregala la vittoria aiche salgono a 59 punti e scavalcano la Juventus portandosi al secondo posto. L’rimane a 25 punti e perde la chance di allontanarsi dalla zona retrocessione. Ilparte col piede sull’acceleratore e prova a sfondare al 5?:conclude, Caprile respinge. Gli uomini di Pioli, con Bennacer ispiratore della manovra, provano a tenere i ritmi alti in avvio. L’fatica a uscire dalla propria metà campo ma riesce a chiudere gli spazi: ilpreme ma tira poco. Il match rallenta, la qualità del gioco cala e lo spettacolo latita. Le squadre faticano a imbastire ...

Milan Pulisic: "Mi sento al massimo della forma. Insulti Dicano pure": ... trequartista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro l'Empoli Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l'Empoli. Di seguito le sue parole.

Empoli, rammarico Nicola: "Una cosa ha deciso la partita": Le parole di Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, nel post partita della sfida contro il Milan. Tutti i dettagli in merito Davide Nicola ha parlato a Dazn nel post partita di Milan - Empoli, terminata 1 - 0. GOL SUBITO ...

Pioli elogia Okafor e pensa allo Slavia: “È fondamentale”: Pioli elogia Okafor e pensa allo Slavia: “È fondamentale”: Pioli ha parlato al termine di Milan-Empoli, partita vinta uno a zero grazie al decimo gol stagionale di Pulisic Il Milan, dopo la vittoria nell’andata degli ottavi di Europa League, era chiamato a ...

Milan-Empoli 1-0: il Milan vince senza sforzi. Azzurri poco incisivi: Milan-Empoli 1-0: il Milan vince senza sforzi. Azzurri poco incisivi: Ci aspettavamo una gara diversa rispetto alla partita d'andata ma il cambio di marcia non è arrivato. La squadra di Davide Nicola non è risultata quasi mai incisiva non riuscendo a creare occasioni ...

Nicola a Dazn: “Complimenti ai miei, peccato per la deviazione sul gol…”: Nicola a Dazn: “Complimenti ai miei, peccato per la deviazione sul gol…”: Il tecnico dell'EmpoliDavide Nicola ha parlato poco fa a Dazn e ha detto: “Devo fare i complimenti ai ragazzi per la partita che hanno fatto. Abbiamo pagato quel pochissimo che abbiamo concesso. Siamo ...