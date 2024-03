Milan-Empoli 1-0 | ai rossoneri basta un guizzo di Pulisic

(Di domenica 10 marzo 2024)o, 10 marzo 2024 – Minima spesa, massima resa. Si potrebbe sintetizzare così l’1-0 con cui ilpiega l’a San Siro, allontanando le inseguitrici Bologna e Atalanta e issandosi addirittura – almeno momentaneamente – al secondo posto dopo aver scavalcato la Juventus, in campo alle 18 contro l’Atalanta. Così come accaduto nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga, inon sono apparsi particolarmente brillanti ma sono comunque riusciti a far bottino pieno e a portare a casa qualche nota lieta, a cominciare dalla porta rimasta inviolata e dal ritorno in campo con buoni minutaggi di Kalulu e Tomori. A risolvere tutto ci ha poi pensato, che al 40’ – con la deviazione decisiva di Luperto – ha capitalizzato al massimo l’assist di un Okafor non ...

