Milan-Empoli 0-0 - DIRETTA

(Di domenica 10 marzo 2024) I rossoneri, in lotta per il secondo posto, cercano la vittoria contro l'. Pioli fa riposare Giroud e schiera Jovic mentre Okafor sostituisce Leao squalificato

Moviola Milan - Empoli: l'episodio chiave del match: L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata della Serie A 2023/24: moviola Milan - Empoli L'episodio chiave della moviola del match tra Milan e Empoli, valido per la 26ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Sacchi. ________________________________________...

Calcio:Milan;Scaroni, Pioli lavori tranquillo e tutto andrà bene: Le parole sono di Paolo Scaroni, intercettato da Dazn pochi minuti prima del fischio d'inizio di Milan - Empoli. "Ha detto bene Ibra", prosegue Scaroni: "Pioli deve continuare a lavorare tranquillo e ...

Milan Empoli, i RETROSCENA LIVE: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro: Milan Empoli, i RETROSCENA LIVE: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro: Milan Empoli: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 28ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena (inviato a San Siro) – Milan Empoli sotto il segno delle curiosità.

EMPOLI - Rebecca Corsi: "Niang si è calato immediatamente nella nostra realtà": Empoli - Rebecca Corsi: "Niang si è calato immediatamente nella nostra realtà": Rebecca Corsi, vicepresidente dell'Empoli, ha parlato a DAZN prima del match contro il Milan: "Niang Quando prendi un giocatore ti auguri fin da subito che impatti positivamente, con lui è stato così ...

Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: Milan-Empoli, le formazioni ufficiali: Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 15:00 in campo per Milan-Empoli! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo Il pullman dei rossoneri di… Leggi ...