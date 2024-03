Milan | Christian Pulisic è già da record | i numeri della sua stagione

(Di domenica 10 marzo 2024) Ilha vinto contro l’Empoli grazie al gol di: ladello statunitense è dae ilo dimostrano Oggi ilha vinto 1-0 contro l’Empoli a San Siro, nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. La squadra di Pioli ha così portato a casa la vittoria grazie a un gol di. I rossoneri sono saliti così a 59 punti in classifica, scavalcando la Juventus al secondo posto. Ancora una volta ilha sorriso grazie a Capitan America.anche contro la squadra toscana si è confermato uno degli innesti migliori del mercato e, più in generale, uno dei migliorisquadra. Con questa rete infatti lo statunitense è salito ...

Milan, minimo sforzo, massima resa: basta un gol di Pulisic: Okafor non è in fuorigioco! GOOOL del Milan! Ha segnato Christian Pulisic! Milan - Empoli 1 - 0 41': Okafor si prende il fondo palla in mezzo per Pulisic che calcia in porta e batte Caprile. ...

Milan Pulisic: "Mi sento al massimo della forma. Insulti Dicano pure": Le parole di Christian Pulisic, trequartista del Milan, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri contro l'Empoli Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l'Empoli. Di ...

Milan, Pioli sorprende i rossoneri: c’entra Allegri!: Milan, Pioli sorprende i rossoneri: c’entra Allegri!: Con la vittoria per 1-0 sull'Empoli, l'allenatore rossonero Stefano Pioli mette in cassaforte un singolare record di questa Serie A ...

PULISIC, Pellegrini Giocavo, non mi sono reso conto: PULISIC, Pellegrini Giocavo, non mi sono reso conto: Intervistato nel post partita dal network DAZN, l'uomo gara del Milan nella sfida contro l'Empoli, Christian Pulisic è tornato sull'episodio che l'ha visto protagonista contro la Lazio che ha portato ...

Francesco Camarda e il Milan: shock arriva l’Inter: Francesco Camarda e il Milan: shock arriva l’Inter: La situazione contrattuale di Francesco Camarda, il talento del Milan Primavera tra interessi dell’Inter, attenzioni europee. Il calcio giovanile italiano sta vivendo un momento di fervente attenzione ...