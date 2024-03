Milan | Bennacer festeggia sui social | “Continuiamo su questa strada”

Il Milan batte di misura l'Empoli, la decide Pulisic: MILANO " Il Milan non brilla ma porta a casa i tre punti contro l'Empoli grazie a una vittoria di misura (1 - 0 ... Bennacer verticalizza per Okafor, che scappa alle spalle di Ismajli e serve a rimorchio ...

Milan, minimo sforzo, massima resa: basta un gol di Pulisic: ... Doppio cambio Empoli: Escon Pezzella e Fazzini ed entrano Cacace e Kovalenko 54': Attacca da destra il Milan con Bennacer, giro palla che porta Reijnders a sfondare centralmente, ma commette fallo ...

Il Milan batte di misura l’Empoli, la decide Pulisic: Il Milan batte di misura l’Empoli, la decide Pulisic: MilanO (ITALPRESS) – Il Milan non brilla ma porta a casa i tre punti contro l’Empoli grazie a una vittoria di misura (1-0 per i rossoneri al Meazza). E’ Pulisic a decidere il match sul finale del prim ...

Milan-Empoli: le formazioni ufficiali: Milan-Empoli: le formazioni ufficiali: Oggi alle 15 si disputerà la sfida tra Milan-Empoli. I rossoneri proveranno a sorpassare momentaneamente in classifica la Juventus. Ecco le formazione: Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, ...

Milan, basta un Pulisic da..dieci e lode. E anche Scaroni coccola Pioli: “Soddisfatti di Stefano”: Milan, basta un Pulisic da..dieci e lode. E anche Scaroni coccola Pioli: “Soddisfatti di Stefano”: Decimo centro stagionale per lo statunitense: “Mi sento in grande forma”. Il presidente Scaroni: «Il futuro di Pioli è un tormentone mediatico ma non all'interno della squadra: ha detto bene Ibra, sia ...