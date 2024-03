Milan | basta un Pulisic da dieci e lode E anche Scaroni coccola Pioli | “Soddisfatti di Stefano”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 10 marzo 2024)o, 10 marzo 2024 – La settimana più importante per la stagione rossonera si apre con una vittoria e per il morale delva bene così: nessun successo dilagante o spettacolo in campo ma tre punti d’oro contro un Empoli poco pericoloso per prepararsi al meglio al ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga.FattoreDecimo centro stagionale quello, decisivo, firmato oggi dal nazionale statunitense: «È una buona sensazione: i tre punti, un gol un po’ fortunato ma alla fine ci portiamo a casa la vittoria e siamo contenti. Mi sento in grande forma, tra le migliori nella mia carriera. Tutti mi danno grande fiducia, staff, allenatore, compagni, tifosi, città». Sull’episodio della settimana scorsa con Pellegrini: «Non ho visto niente dietro di me, ho semplicemente continuato a giocare finché la ...