Milan | Adli e Bennacer assegnano gli Oscar | Florenzi li mette d’accordo

Milan vs Empoli 1 - 0. Gol di Pulisic: MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (52' Kalulu), Hernandez; Bennacer, Reijnders (53' Musah); Pulisic (53' Chukwueze), Loftus - Cheek, Okafor (90' Adli); Jovic (72' Giroud). A ...

Koopmeiners frena la Juventus: Milan al secondo posto nel segno di Pulisic: Koopmeiners frena la Juventus: Milan al secondo posto nel segno di Pulisic: Non riesce alla Juventus il controsorpasso sul Milan che oggi l'ha scavalcata al secondo posto: pari combattuto contro l'Atalanta ospite a Torino, 2-2 il finale. La Dea invece aggancia la Roma a 47 pu ...

Milan-Empoli 1-0: il Milan vince senza sforzi. Azzurri poco incisivi: Milan-Empoli 1-0: il Milan vince senza sforzi. Azzurri poco incisivi: Ci aspettavamo una gara diversa rispetto alla partita d'andata ma il cambio di marcia non è arrivato. La squadra di Davide Nicola non è risultata quasi mai incisiva non riuscendo a creare occasioni ...

Empoli battuto in casa Milan: 1-0. Decide Pulisic. Destro nel finale si “mangia” il pari. Pagelle: Empoli battuto in casa Milan: 1-0. Decide Pulisic. Destro nel finale si “mangia” il pari. Pagelle: Quattro i minuti di recupero, con l’Empoli che preme contro un Milan in calo di tensione, e infatti ultimo campio per Pioli con Adli per Okafor. Sul limte del fischio finale gran tiro di Chukwueze e ...