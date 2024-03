(Di domenica 10 marzo 2024) Si chiama, 23 anni, l'albaneseper ladi sabato sera allo "Shake bar" in via Aldo Moro ache è costata la vita ad un connazionale...

Omicidio in via Aldo Moro: arrestato Mikea Zaka. Ha confessato: È stato interrogato fino alle 3 di stanotte Mikea Zaka, 23 anni, di origine albanese, accusato dell'omicidio di un suo connazionale di 27 anni e del tentato omicidio di altri tre connazionali. I fatti ...ciociariaoggi

Ucciso un ragazzo in via Aldo Moro: arrestato Mikea Zaka. Ha confessato: È stato interrogato fino alle 3 di stanotte Mikea Zaka, 23 anni, di origine albanese, accusato dell'omicidio di un suo connazionale di 27 anni e del triplice tentato omicidio di altri tre connazionali ...ciociariaoggi

Mikea Zaka arrestato per la sparatoria nel bar a Frosinone: «Ci contendevamo una donna, per questo ho aperto il fuoco»: Si chiama Mikea Zaka, 23 anni, l'albanese arrestato per la sparatoria di sabato sera allo "Shake bar" in via Aldo Moro a Frosinone che è costata la vita ad un connazionale ...ilmessaggero