Mikaela Shiffrin ritorna ed è subito in testa allo slalom di Are! Ma i distacchi sono risicati

(Di domenica 10 marzo 2024) Bentornata! La fuoriclasse statunitense torna in azione dopo l’infortunio di Cortina ed èlassù dove tutti ci aspettavamo. La nativa di Vail, infatti, è al comando al termine della prima manche dellodi Åre (Svezia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata “Olympia” (dominata da sole pieno e temperatura di -6°) la vincitrice di cinque Coppe del Mondo generali ha dimostrato di avere ancora un po’ di ruggine addosso ma, nonostante questo, ha messo a segno il miglior tempo in 49.94 grazie alla sua proverbiale leggerezza unita ad efficacia. I, per una volta,minimi. Alle sue spalle la svizzera Michelle Gisin a 2 soli centesimi, mentre è terza la croata Zrinka Ljutic a 11, smaniosa di rifarsi dopo ...

La statunitense Mikaela Shiffrin ha confermato il rientro in gara nel fine settimana del 9-10 marzo, quando ad Åre, in Svezia, si disputeranno un gigante ed uno slalom, saltando così anche le gare ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, startlist Tv e streaming dello speciale femminile di Are – Presentazione dello speciale femminile di Are – Le azzurre convocate per lo ... (oasport)

Ad Are 2 centesimi separano Shiffrin e Gisin dopo la prima manche: Mikaela Shiffrin ha subito fatto la voce grossa al rientro dall’infortunio che ha tenuto la sciatrice a stelle e strisce fuori dalle piste dal 26 gennaio scorso. Sul tracciato dello slalom di Are la ...rsi.ch

Slalom donne LIVE! Ad Åre torna Shiffrin e c'è anche Brignone con altre cinque azzurre: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: Segui Slalom Donne di Åre con la diretta live di Eurosport. Scopri i risultati aggiornati e le ultime notizie di Sci Alpino.eurosport

DIRETTA SLALOM ARE/ Video streaming Rai: in pista, comincia la prima manche! (oggi 10 marzo 2024): Diretta slalom Are streaming video Rai, oggi domenica 10 marzo 2024: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci femminile in Svezia.ilsussidiario