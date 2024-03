Mikaela Shiffrin rifila oltre un secondo a tutte nello slalom di Are e timbra la vittoria n 96 in Coppa del Mondo

(Di domenica 10 marzo 2024) Un capolavoro di. Senza mezzi termini. Così si può riassumere la suadi Åre (Svezia) valevole per ladeldi sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Olympia la fuoriclasse statunitense ha centrato il 96° successo della carriera (59° tra i pali stretti) mettendosi alle spalle l’infortunio di Cortina d’Ampezzo nel migliore dei modi. Con questala nativa di Vail blinda la sua ottavadi specialità con 730 punti e un margine di 225 su Petra Vlhova e 238 su Lena Duerr. A livello di classifica generale, invece, Lara Gut-Behrami rimane saldamente al comando 1654 punti con 282 di vantaggio su Federica Brignone e 345 proprio su...

