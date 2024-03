Microcar distrutta nello scontro con un auto | ferite due sedicenni pontine

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 10 marzo 2024) Pubblicato il 10 Marzo, 2024 Momenti di panico quelli vissuti la scorsa notte a causa di un brutto incidente stradale verificatosi a Sezze, al parcheggio dell’Anfiteatro. A scontrarsi frontalmente due mezzi: una Fiat 500 guidata da un giovane ed una, con a bordo due. Tutte le persone coinvolte sono o Sezze. Era circa mezzanotte quando si è udito il fortissimo schianto. In pochi minuti sul posto sono arrivate due ambulanze e un’medica. I sanitari si sono concentrati sulle due ragazze che erano nella micro-car, che si è praticamente disintegrata nell’urto. Entrambe sono state portate all’ospedale Goretti di Latina e sono rimaste sotto osservazione per tutta la notte, ma non hanno riportato traumi gravi per fortuna.Per gestire l’ordine pubblico è arrivata anche la pattuglia di turno dei carabinieri di ...