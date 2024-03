(Di domenica 10 marzo 2024)di Agens ealtre associazioni di categoria sull’inadeguatezzarisorse del Fondo nazionale trasporti Comuni in difficoltà a fare fronte ai costi, Regioni mobilitate. In Parlamento risoluzioni bipartisan. E il Mit: ci stiamo lavorando

"Tieni giù le mani". Piano anti molestie sui bus: ... racconta Arianna Vignetti di Road to 50%, parte da una presa d'atto: "Come ragazze ci siamo rese conto che per noi era normale non prendere un treno, un autobus o una metro in certi orari. Di fatto ...

Torna la domenica ecologica. Domani biglietto unico per i mezzi: ... ci sarà la possibilità di viaggiare per l'intera giornata su autobus e metro con il biglietto unico . I biglietti di zona 1, zona 2 e zona 1+2 manterranno il costo abituale, ma potranno ...

Metrò lilla, l’ultima autorizzazione. Pilotto: "Via libera a metà maggio": Metrò lilla, l’ultima autorizzazione. Pilotto: "Via libera a metà maggio": MM5, autorizzazione finale prevista per metà maggio. Una delegazione dell’associazione di quartiere HQMonza di San Fruttuoso ha incontrato il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla mobilità Giada ...

Metro, autobus e tram: «Servono 1,6 miliardi». L’allarme delle imprese: Metro, autobus e tram: «Servono 1,6 miliardi». L’allarme delle imprese: Non solo taxi. C’è un altro fronte che mette a dura prova la mobilità nelle città italiane. È il trasporto pubblico locale, autobus, Metropolitane, tram, collegamenti regionali. Un settore che conta ...

Trasporti: Italia maglia nera in Ue per metro, tram e treni suburbani -2-: Trasporti: Italia maglia nera in Ue per Metro, tram e treni suburbani -2-: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 mar - 'I veicoli a motore endotermico, alimentati da combustibili fossili, sono responsabili della produzione di 190 tonnellate di Pm2.5 e 232 tonnellate di ...