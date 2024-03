Meteo | ancora maltempo | ciclone si sposta verso Centro-Sud Previsioni di lunedì 11 marzo

METEO - Allerta gialla nel Lazio anche per domani: Altresì è ancora in corso di validità l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale del 09/03/2024.

Valanga nell'imperiese, quattro escursionisti coinvolti: Nella zona c'era allerta meteo arancione fino alle 14. Dei tre uomini coinvolti dalla slavina non si conoscono ancora le condizioni di salute. Non è infatti ancora possibile stabilire, se siano stati ...

Maltempo in Veneto: fiumi in crescita a Vicenza, aperto bacino di laminazione a protezione della città: Maltempo in Veneto: fiumi in crescita a Vicenza, aperto bacino di laminazione a protezione della città: VICENZA - L'ondata di maltempo che sta imperversando sul Veneto ha convinto gli amministratori di Vicenza di attivare il Centro operativo comunale (Coc), nella sede del comando ...

Meteo: Marzo e Aprile compromessi dal brutto tempo: Meteo: Marzo e Aprile compromessi dal brutto tempo: Mentre l’Italia è già alle prese con forti maltempo e una tempesta di scirocco, le previsioni Meteo per il prosieguo di marzo e per aprile delineano uno scenario ancora più complesso e turbolento. Le ...

Allerta gialla in Veneto: quali fiumi a rischio esondazione. La mappa meteo: Allerta gialla in Veneto: quali fiumi a rischio esondazione. La mappa Meteo: Venezia, 10 marzo 2024 – L’ondata di maltempo che sta attraversando il Veneto è in miglioramento. È stata decretata l’ allerta gialla fino alle 14 di domani, lunedì 11 marzo: osservatori speciali i ba ...