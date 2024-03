Memorial Boccalini | 160 ragazze in campo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 10 marzo 2024) Sono state 160 le calciatrici, appartenenti a 12 scuole (8 istituti superiori e 4 scuole medie della provincia di Lodi), a partecipare venerdì alla seconda edizione del. L’evento (nella foto Bertolini), promosso al Sambe Stadium, ilsportivo del San Bernardo Calcio in viale Toscana, in coincidenza con la Giornata internazionale per i diritti della donna, intende omaggiare le sorelle lodigiane(Luisa, Marta, Rosetta e Giovanna) che nel 1933 fondarono a Lodi la prima squadra di calcio femminile riconosciuta dal Coni. Il torneo si è svolto con formazioni a 5 giocatrici. Le partite sono proseguite per tutta la mattinata. La storia di lotta delle sorelleè stata riscoperta da poco da Alice Vergnaghi, storica e studiosa di Lodi. Le sorelle riuscirono ad ...